SOWA dla odkrywców. Pierwsze takie centrum w regionie

Na miejscu jest kilkanaście stanowisk badawczych, przy których można samodzielnie odkrywać m.in. zjawiska przyrodnicze. Składa się z trzech stref: wystawy, majsterni i zajęć warsztatowych.

Wystawa to 15-18 eksponatów wybranych przez zespół Centrum Nauki Kopernik. Pochodzą z różnych dziedzin nauki, dzięki czemu zwiedzający będą mogli poznać rozmaite aspekty świata przyrody, jak ruch, światło czy ludzki organizm.

Z kolei, majsternia to przestrzeń, w której można samodzielnie lub grupowo podejmować wyzwania logiczne, konstruktorskie, inżynieryjne, na przykład „Skonstruuj zamek do drzwi”, „Zbuduj tor magnetyczny dla piłki”, „Zagraj na kieliszkach”. Na miejscu dostępne są potrzebne do wykonania zadań akcesoria.

SOWA może być również miejscem szerokiej działalności programowej. Placówka posiada scenariusze zajęć przetestowanych i prowadzonych w Koperniku.

Centrum pomoże w zakładaniu i prowadzeniu Klubów Młodego Odkrywcy – zajęć pozaszkolnych dla dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych.