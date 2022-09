Szukali i znaleźli. Policja namierzyła go na rusztowaniu

Wyrok to pięć miesięcy więzienia, ale 50-latek z Bychawy nie stawił się do więzienia. Musiał to zrobić, bo został skazany za jazdę pod wpływem alkoholu. Postanowił jednak się ukrywać.

Dlatego poszukiwania rozpoczęli policjanci z Lublina. Zdobyli informacje, że mieszkaniec Bychawy zmienia miejsca pobytu i zaczyna szukać pracy jako monter rusztowań.

Pościg poszedł tym tropem i udało się 50-latka namierzyć w województwie świętokrzyskim.

­– 50-latek został zatrzymany na budowie, podczas skręcania przęseł. Mężczyzna od razu placu budowy trafił do celi – podaje policja.