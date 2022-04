Tragiczny wypadek na drodze pod Lublinem

Jaki sprzęt elektroniczny kupują najczęściej Polacy i ile na niego wydają?

Elektronika towarzyszy nam na co dzień na niemal każdej płaszczyźnie życia, zarówno prywatnego, jak i zawodowego. Dziś trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie bez jej obecności. Z badań przeprowadzonych przez TME na przełomie 2021 i 2022 roku wynika, że zwykle wymieniamy urządzenia elektroniczne wtedy, gdy zaczynają one szwankować. Co kupujemy najczęściej i jaka jest nasza motywacja związana z tą decyzją?