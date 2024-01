Rok 2023 na drogach krajowych. W 2024 zaczną domykać ekspresówki

– W latach 2020-2022 połączyliśmy drogami ekspresowymi Lublin z Warszawą oraz z Rzeszowem. Przyszedł czas na budowę kolejnych tras szybkiego ruchu w woj. lubelskim. Obecnie, w trybie Projektuj i buduj realizowanych jest 13 odcinków o łącznej długości ok. 220 km, natomiast na etapie przetargu są trzy odcinki, liczące w sumie 45 km – mówi Mirosław Czech, dyrektor lubelskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Czekanie na ZRID-y S19 i dwupasmówkę Lublin-Lubartów

Miniony rok to także okres projektowania i kompletowania dokumentacji potrzebnej do uzyskania decyzji ZRID. W 2023 roku drogowcy złożyli do wojewody lubelskiego wnioski o wydanie tych decyzji dla budowy pięciu odcinków S19 na północ od Lublina. Chodzi o odcinki Międzyrzec Podlaski-Radzyń Podlaski, Radzyń Podlaski-Kock, dobudowę drugiej jezdni obwodnicy Kocka, Kock-Lubartów, Lubartów –Lublin. W sumie to aż 90 km nowej drogi.

Czytelnicy pisali do naszej redakcji z prośbą o informację na temat stanu zaawansowani wydawania ZRID na odcinek Lublin-Lubartów.

– Wojewoda Lubelski jest w trakcie analizy wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pn.: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Lubartów od węzła Lubartów Północ (wraz z węzłem) do Węzła „Lublin Rudnik” (bez węzła)”, złożonego przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad 18 kwietnia 2023 r – informuje Agnieszka Strzępka, rzecznik prasowy wojewody lubelskiego.

– Jednocześnie, w związku ze złożonym przez inwestora wnioskiem o ponowną ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie prowadzi postępowanie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji tego przedsięwzięcia – dodaje rzeczniczka wojewody.

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej może być wydana po uprzednim przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Wojewoda wydaje decyzję w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku, w tym dla wszystkich elementów. W tym także oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Jednym słowem, trwa procedura wydania decyzji ZRID na ten odcinek S19. Jest to kwestia może pierwszego półrocza 2024.

Kierunek Zamość, Tomaszów aż do Hrebennego

Papierologiczny wyścig trwa także w ramach S17. Wykonawcy wystąpili o ZRID na trzy odcinki S17, czyli Zamość Wschód-Zamość Południe, Zamość Południe-Tomaszów Lubelski, Tomaszów Lubelski-Hrebenne (50 km). Obecnie wnioski te są analizowane przez wojewodę lubelskiego.

Budowa będzie mogła się rozpocząć po wydaniu decyzji, co planowane jest w pierwszej połowie tego roku.

– W minionym roku ogłosiliśmy też przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla ok. 2-kilometrowego odcinka drogi S17, który doprowadzi ruch do planowanego terminala granicznego w Hrebennem – dodaje dyr. Czech. Poprzedni przetarg unieważniono po otrzymaniu ofert przekraczających zakładany budżet. Ogłoszony został również przetarg na budowę Miejsc Obsługi Podróżnych na obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego w ciągu S17, która w tym roku zyskała drugą jezdnię.

Jednocześnie trwają przetargi na wyłonienie wykonawców trzech odcinków drogi S17: Piaski-Łopiennik, Krasnystaw-Izbica, Izbica-Zamość Sitaniec. W sumie jest to łącznie 45 km nowej ekspresówki. Rozstrzygnięcie tych przetargów powinno nastąpić w I kwartale tego roku.

Na etapie prac przygotowawczych są jeszcze dwa odcinki drogi ekspresowej S17 między Piaskami a Zamościem, czyli Łopiennik-Krasnystaw (ok. 9,5 km) oraz Zamość Sitaniec – Zamość Wschód (ok. 12 km).

– W styczniu 2022 roku złożyliśmy wniosek do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie o wydanie decyzji środowiskowej, przedstawiając preferowane warianty przebiegu drogi. Procedura jest w toku – dodaje dyr. Mirosław Czech.

S12 na wschód

W 2023 roku drogowcy podpisali umowy na zaprojektowanie i budowę trzech odcinków drogi S12, czyli Piaski-Dorohucza, Dorohucza-Chełm oraz Chełm-Dorohusk. Łączna wartość kontraktów to ponad 2 mld zł.

– Obecnie wykonawcy przygotowują projekty budowlane i dokumentację potrzebną do złożenia wniosków do Wojewody Lubelskiego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), co planowane jest w pierwszej połowie tego roku – dodaje Mirosław Czech.

W tym roku rozpoczęły się prace przy budowie ponad 13-kilometrowej obwodnicy Chełma. Wykonawca prowadzi roboty ziemne, powstają też pierwsze obiekty inżynierskie.

Jednocześnie ruszyły prace dokumentacyjne dla ok. 5-kilometrowego fragmentu S12 w okolicach Dorohuczy. – Jak już informowaliśmy, został on wyłączony z realizacji, ze względu na występowanie pod warstwą ziemi odpadów przemysłowych. W związku z tym podjęliśmy decyzję o ominięciu składowiska. Wiązać się to będzie ze zmianą przebiegu trasy między Pełczynem a miejscowością Chojno Nowe Drugie – wyjaśnia szef lubelskich drogowców.

W minionym roku podpisano również porozumienie z wojewodą lubelskim, na budowę drogi dojazdowe do obsługi przejścia drogowego w Dorohusku oraz do planowego Terminala Samochodowego w Okopach.

A2 już się robi

Trwa też budowa autostrady A2 na odcinkach Łukowisko-Swory oraz Swory-Biała Podlaska. W przypadku pierwszego, dla którego wojewoda mazowiecki w sierpniu 2023 wydał decyzję ZRID, wykonawca prowadzi roboty ziemne. Z kolei prace na odcinku bliżej Białej Podlaskiej są już zaawansowane w 80 proc. Dla kolejnych dwóch odcinków A2 na wschód od węzła Biała Podlaska wojewoda lubelski prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ZRID.

Obwodnice i BRD

Lubelscy drogowcy realizują mniejsze inwestycje, ale niezwykle istotne dla społeczności lokalnych. W woj. lubelskim obwodnice planowane są w Janowie Lubelskim, Dzwoli, Gorajcu, Szczebrzeszynie i Zamościu (wszystkie w ciągu DK74) oraz Łęcznej (DK82) i Łukowie (DK63/DK76).

– W minionym roku rozpoczęła się budowa obwodnicy Dzwoli, która realizowana jest razem z przebudową DK74 na odcinku Janów Lubelski-Frampol. Podpisaliśmy również umowę na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Gorajca, dla której wykonawca przygotowuje projekt budowlany i dokumentację potrzebną do uzyskania decyzji ZRID. Wniosek do wojewody lubelskiego o wydanie tej decyzji planujemy złożyć w pierwszej połowie tego roku – mówi dyr. Czech.

Postępują także prace przygotowawcze dla pozostałych obwodnic – Łukowa, Zamościa oraz Szczebrzeszyna. Prace projektowe i dokumentacyjne są kontynuowane.

Dla obwodnicy Janowa Lubelskiego, w 2022 r. złożono do burmistrza tego miasta wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. Procedura jest w toku.

W minionym roku podpisano także umowę na rozbudowę blisko 9 km drogi krajowej nr 74 na odcinku Gorajec-Szczebrzeszyn. Pierwsze prace przygotowawcze już się rozpoczęły. Trwa też rozbudowa DK17 na odcinku Zamość – Łabunie, której zakończenie planowane jest w tym roku oraz budowa mostu w Łęcznej w ciągu DK82.

Poprawiono także bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych na drogach krajowych. – W minionym roku doświetliliśmy 52 przejścia, a w przyszłym planujemy kolejne inwestycje w ramach Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej – kończy dyr. Czech.

Mimo zamiany władz, wszystkie inwestycje na drogach krajowych będą kontynuowane.