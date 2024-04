W Bychawie potrzebna będzie druga tura. Burmistrz już odpadł

Najwyższy wynik uzyskała Marta Krzyżak - to 2170 głosów, czyli niespełna 44%. Z drugim wynikiem do drugiej tury wchodzi Mateusz Wróblewski - 1608 głosów to 32% poparcia.

Obecny burmistrz Janusz Urban otrzymał od wyborców od razu czerwoną kartkę i z wynikiem 20% będzie musiał opuścić swój gabinet.

Ostatni z kandydatów - Janusz Wójtowicz uzyskał 203 głosy, co dało 4%.