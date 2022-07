Koniec zarabiania na pomidorach. Witajcie w konopnej dżungli

Wszystko to wpływa nie tylko na wielkość zbiorów, ale ich jakość, czy np. nawet zabarwienie kwiatostanu.

Technologia idzie w świat

Uprawa prowadzona z taką precyzją daje od 35 do 40 gramów gotowego produktu, czyli suszonego kwiatostanu z jednej rośliny. To od 4 do 5 kilogramów na jeden kontener.

Zbyt? Z tym nie ma najmniejszego problemu, raczej jest problem z tym, jak zaspokoić niegasnący popyt rynku. Dlatego obok kontenerów powstaje budynek, dzięki któremu Plantalux będzie mógł znacząco zwiększyć produkcję konopi. Do tego, jeszcze w tym roku, dojdzie farma fotowoltaiczna o mocy 50kW, bo uprawy są niezwykle prądożerne.

– Na metr kwadratowy pada tyle światła, co z jednej lampy stadionowej – tłumaczy młodszy z braci.

A koncerny energetyczne nie mają litości dla odbiorców i trzeba się szykować na to, że będą jeszcze bardziej drenować ich kieszenie.

Pożegnanie z pomidorem

Ale inwestycje się opłacają, bo konopie to teraz gorący temat, który zapewnia wysoką marżę. Na tyle wysoką, że braciom opłacało się porzucić „branżę pomidorową”, w której wcześniej się specjalizowali.

W ciągu 3,5 roku doszli do takiej wprawy, że z dwóch cykli wegetacyjnych w ciągu roku dziś dochodzą do sześciu. Przy nie zmienionej jakości.

– Kwiaty muszą ładnie wyglądać, ładnie pachnieć, dlatego po zbiorze przechowujemy je w niskiej temperaturze, żeby jak najdłużej zachować parametry wizualne i chemiczne – zaznacza Rafał Lachowski.

Plantalux, który od początku specjalizował się w produkcji lamp do szklarni (i nadal to robi), do swojej oferty dokłada kolejne moduły. By zamawiający dostał komplet tego, co zapewni mu wysokie plony i szybki zwrot z inwestycji.

Z Konopnicy do Argentyny

Dlatego bracia Lachowscy oprócz lamp proponują odbiorcom także moduły sterujące, nawadniające, odżywiające. I jeżdżą na duże międzynarodowe targi, bo 99 proc. zamówień idzie w świat.

– Ostatnio do Urugwaju i Argentyny. W tym pierwszym państwie niedawno zalegalizowano uprawę konopi na cele medyczne, co wywołało natychmiastowe zainteresowanie rynku. Wyposażyliśmy kompleksowo nowo powstałą plantację o powierzchni 6 tys. mkw. – mówi Rafał Lachowski.

Lampy i komponenty z Konopnicy działają też w uprawach w Grecji, Macedonii czy Portugalii.

Ale oczy braci zwrócone są teraz na Niemcy, gdzie – jeśli nie zmieni się polityczny klimat – już wkrótce może dojść do zalegalizowania upraw leczniczej marihuany. A mieć taki olbrzymi rynek zbytu niemal pod nosem, to byłoby coś.