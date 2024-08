Ważna wylotówka z utrudnieniami. Potrwają dłużej niż planowano

Do końca roku w Białej Podlaskiej ma powstać nowy most z drogami dojazdowymi. Ale póki co, kierowcy muszą mierzyć się z utrudnieniami. Te na ulicy Warszawskiej potrwają dłużej niż planowano.