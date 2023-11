Wzbudzał zaufanie i kradł, co popadnie. Grozi mu do 15 lat więzienia

Strzelanina na lubelskiej wsi. Są decyzje o aresztach

Mieszkańcy Chodla nigdy nie spodziewali się, że tuż za płotami ich domów, rozegrają się sceny jak z gangsterskiego filmu. A jednak, w niedzielę doszło tu do strzelaniny. Zamieszani w to mężczyźni trafili do aresztu.