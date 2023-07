Emerytura sołtysa. Dla kogo 300 zł dodatku?

O dodatkowe 300 złotych do emerytury mogą się starać osoby, które były sołtysami przez okres co najmniej dwóch kadencji, lecz nie mniej niż 8 lat. Nie musiały to być kadencje jedna za drugą, nie ma wymogu ciągłości.

Drugim warunkiem jest odpowiedni wiek. W przypadku kobiet jest to 60 lat, zaś w przypadku mężczyzn 65 lat. Jest jeszcze jeden wymóg: osoby starające się o ten dodatek nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Procedura uzyskania tego 300-złotowego dodatku jest dosyć prosta.

Pierwsze krok, to uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego okres pełnienia funkcji sołtysa. Zaświadczenie wydaje wójt, burmistrz, prezydent miasta właściwego dla sołectwa, w którym osoba ubiegająca się od dodatek pełniła funkcję sołtysa.

Jeżeli wójt, burmistrz, prezydent miasta nie dysponują danymi potwierdzającymi sołtysowanie, to muszą wydać postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia ze względu na brak danych potwierdzających okres pełnienia funkcji sołtysa. Postanowienie to należy dołączyć do wniosku o przyznanie świadczenia.

W tej sytuacji zaświadczenie będzie mogło być zastąpione pisemnym oświadczeniem złożonym przez wnioskodawcę o spełnieniu tego wymogu (min. 8 lat sołtysowania), potwierdzonym pisemnymi oświadczeniami złożonymi przez co najmniej 5 osób zamieszkujących w sołectwie w czasie, w którym wnioskodawca pełnił w nim funkcję sołtysa.

Konieczne też jest oświadczenie wnioskodawcy o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Wniosek o przyznanie świadczenia można od 1 lipca składać w oddziale regionalnym albo placówce terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego właściwej ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Wzór wniosku jest dostępny na stronie internetowej KRUS w zakładce „Świadczenia/formularze i wnioski”. Wypełniony wniosek można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty, przez elektroniczną skrzynkę podawczą KRUS-ePUAP, w formie dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, czy też podpisem zaufanym.

Decyzja w sprawie o przyznanie świadczenia będzie wydawana w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku o jego przyznanie. Świadczenie przysługuje od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek o jego przyznanie, w kwocie 300 złotych miesięcznie, wypłacanej do 15. dnia każdego miesiąca. Kwota ta będzie podlegała corocznej waloryzacji (od dnia 1 marca danego roku) o wskaźnik waloryzacji.