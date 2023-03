Praca za granicą. Rośnie popyt na budowlańców

Jakie są szanse pozyskania nowych projektów przez polskie firmy budowlane za granicą?

– W ostatnim czasie nastąpił znaczący wzrost zainteresowania usługami polskich firm budowlanych za granicą. Powodem tego jest ich coraz silniejsza pozycja rynkowa oraz konkurencyjne ceny.

Skuteczne pozyskanie nowych projektów w Niemczech wymaga jednak wyjątkowo wytrwałych działań.

Aby zwiększyć swoje szanse w tym zakresie powinno się skupić na budowaniu wizerunku za pomocą mediów społecznościowych oraz uczestnictwie w konferencjach branżowych. Istnieje wiele specjalnych targów branżowych i konferencji, dzięki którym firmy mogą promować swoje usługi. Każde z nich dają okazję do poznania potencjalnych klientów i budowania jakże ważnych relacji biznesowych.

Jakie są główne trudności, które napotykają polskie firmy budowlane?

– Główną trudnością jest dobrze znana bariera językowa: brak lub ograniczony dostęp do tłumaczy profesjonalnych, którzy w pełni interpretują wymogi projektów. Do tego dochodzi brak znajomości, bądź też niewystarczająca znajomość przepisów, procedur oraz wytycznych w danym kraju. Nie bez znaczenia jest też konkurencja ze strony firm z innych państw Unii Europejskiej.

Moim zdaniem jednak najważniejsza przeszkoda to brak wystarczających kontaktów biznesowych, bez których ciężko jest się przebić w tej branży. Takie relacje buduje się latami i są to relacje osobiste. Tutaj bardzo potrzebne jest płynne posługiwanie się danym językiem, tłumacz jest niewystarczający. To jest właśnie główny powód, dla którego zgłaszają się do nas firmy, chcące rozpocząć swoją ekspansję w krajach niemieckojęzycznych. Pomagamy firmom kompleksowo, zarówno w zdobywaniu nowych projektów jak i rekrutacji oraz koordynacji kandydatów niezbędnych do realizacji tych przedsięwzięć.

Jakie są kluczowe aspekty w budowaniu wzajemnego zaufania?

– Aby budować wzajemne zaufanie ważne jest, aby właściciele lub menadżerowie firm budowlanych komunikowali się z potencjalnymi klientami również osobiście. W tym celu warto korzystać z najnowszych technologii. Prezentacje online są równie dobrą metodą jak realne spotkania, aby przedstawić swoje kompetencje i doświadczenie. Choć i tak ukoronowaniem takich relacji musi być spotkanie na żywo.

Dobra komunikacja to kluczowy składnik budowania wzajemnego zaufania. Ważne jest, aby ustalone terminy i harmonogramy były utrzymywane oraz aby obie strony były na bieżąco i skutecznie informowane o wszelkich zmianach.

Jakie są najważniejsze elementy, które musi zawierać dobrze przygotowana oferta dla potencjalnych klientów?

– Przy tworzeniu oferty, ważne jest skupienie się na wyjaśnieniu wszystkich istotnych szczegółów: nie tylko cena ale i czas realizacji zamówienia, jakość materiałów itd. Ważne jest uświadomienie klientowi, że firma posiada niezbędne umiejętności i doświadczenie do wykonania projektu. Często to inwestor odwiedza siedzibę potencjalnego polskiego wykonawcy, aby ocenić jego wiarygodność i skuteczność.

Bardzo ważnym elementem dla Niemców jest proces przygotowawczy. Oni wolą więcej czasu i pieniędzy poświęcić na przygotowania, niż na poprawki później.

Z tego powodu kładą duży nacisk na procesy przygotowawcze przed samą realizacją. Dlatego kluczem do sukcesu jest wytrwałość w tych zabiegach. A kto wytrwa tu do końca ten może liczyć na długą i owocną współpracę.

Jakie naturalne zalety cechują polskie firmy budowlane, którymi mogą się one pochwalić podczas starania o projekty w Europie Zachodniej?

– Polskie przedsiębiorstwa budowlane mają wiele zalet, które są na wagę złota: znajomość najnowszych technik oraz dostęp do najwyższej jakości materiałów budowlanych to podstawa. Przez lata mogliśmy też konkurować ceną. Teraz już nie tylko nie jesteśmy najtańsi ale też nie chcemy już być najtańsi. Nasza przewaga tkwi w wysokiej jakości i nie najtańszej ale wciąż korzystnej cenie, która w połączeniu z wysoką efektywnością pozwala przedstawić inwestorowi atrakcyjną ofertę.

Co polskim firmom budowlanym może przynieść pozyskanie projektów za granicą?

– Biorąc pod uwagę fakt, że rynek niemiecki jest jednym z największych w Europie, współpraca z niemieckimi firmami może przynieść polskim przedsiębiorstwom cały szereg korzyści. Oczywiście: głównym motorem napędowym jest zysk ale ważne są nowe doświadczenia, doskonalenie zawodowe czy możliwość poszerzenia swojej oferty dla kolejnych potencjalnych klientów.

Praca w nowych lokalizacjach to także szansa na wymianę wiedzy i tworzenie globalnych sojuszy. Oprócz tego jest to okazja do zarobienia większych sum pieniędzy z powodu znacznej różnicy w płacach między Polską a północno-zachodnią Europą. Posiadając większe doświadczenie i stabilne źródło utrzymania, można być tym sposobem bardziej konkurencyjnym również na polskim rynku budowlanym.

Źródło: 3D BAU