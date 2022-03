Praca dla uchodźców z Ukrainy. Apel do firm chcących kogoś zatrudnić

– W obliczu aktualnej sytuacji na Ukrainie uruchamiamy wyjątkowy tryb naboru ofert pracy stałej i dorywczej – mówi Marcin Wojtasiński z Biura Karier KUL.

Firmy, które chcą p­­­­rzyłączyć się do inicjatywy, mogą zgłaszać swoje oferty poprzez Portal Pracodawcy www.portalpracodawcy.kul.pl lub na adres: praca@kul.pl. Zgłoszenia można przekazać również telefonicznie (nr tel. 81 445 41 32). Ogłoszenia będą na bieżąco umieszczane na Portalu Pracodawcy przez pracowników Biura Karier KUL. Dla lepszej organizacji zostaną oznaczone flagą Ukrainy. Propozycje będą priorytetowo kierowane do grupy osób posiadających status uchodźcy.

Biuro Karier KUL od prawie 20 lat podejmuje szereg działań, które mają na celu przygotowanie studentów i absolwentów do aktywnego wejścia na rynek pracy. To już kolejna inicjatywa uniwersytetu mająca na celu wsparcie uchodźców z Ukrainy. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie od momentu wybuchu wojny włącza się w pomoc poprzez m.in. codzienną pracę wolontariuszy w miejscach pobytu społeczności ukraińskiej i akcję Bank pomocy KUL. Ma ona na celu zbiórkę darów, które przekazywane są do ostrzeliwanych miast, a także rozdysponowywane potrzebującym w Lublinie.