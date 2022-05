Praca zdalna zostanie uregulowana. Projekt nowelizacji kodeksu pracy przyjęty

- Praca zdalna, która dziś została przyjęta przez Radę Ministrów i będzie wpisana do Kodeksu pracy, to przede wszystkim uporządkowanie (przepisów). Będzie możliwe porozumienie między pracodawcą a pracownikiem. To porozumienie może być zawarte na początku, przy zawieraniu umowy o pracę, ale także na każdym etapie późniejszym - wyjaśniła minister Maląg.



Jak dodała, szczegóły pracy zdalnej powinny być ustalone z działającymi w danej firmie związkami zawodowymi lub z przedstawicielami pracowników. - Pracodawca bierze na siebie ciężar w partycypacji w kosztach pracy zdalnej. To będzie zawarte w regulaminach pracy - wskazała.



Nie będzie można odmówić pracy zdalnej np. pracownikowi, wychowującemu małe dziecko czy opiekującemu się osobą z niepełnosprawnością.