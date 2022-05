Lubelskie. To nie jest raj dla młodych ludzi

Tajemnicze znalezisko na kościelnej wieży. To wiadomości do następnych pokoleń

Mniej więcej co sto lat kolejne pokolenia remontują kościół św. Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim i zaglądają do „kapsuł czasu”, które są dla nich przygotowywane. Kilka dni temu na kościelnej wieży znaleziono taki list z przeszłości. Latem, kolejne przesłanie do potomnych zostanie umieszczone na czubku świątyni.