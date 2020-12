Zmiany w wyjazdach do pracy za granicą. Nowe przepisy, nowe koszty

• W Niemczech został wprowadzony lockdown. Jak to wpłynie wyjazdy Polaków do pracy?

– W tym momencie sytuacja jest bardzo niestabilna, wśród pracodawców można zauważyć pewien chaos i panikę. Trudno w tym momencie cokolwiek przewidzieć. Oprócz wprowadzenia lockdownu, zmieniły się zasady co do kwarantanny dla pracowników z zagranicy. Do tej pory każdy, kto przyjeżdżał miał 5 dni kwarantanny, a potem wykonywał test na koronawirusa. Jeśli wynik był negatywny, mógł zacząć pracę, jeśli pozytywny: kwarantanna była wydłużana. Teraz przepisy zmieniły o tyle, że testy nie są już refundowane przez państwo. Zdarza się, że część pracowników rezygnuje i wraca do Polski albo szuka czegoś innego. Nie ma więc tak płynnego przepływu pracowników.

• Kto będzie teraz pokrywał koszty takich testów?

– Trwa dyskusja na ten temat. Z oczywistych przyczyn nie chce ich pokrywać pracownik, który wyjechał, żeby zarabiać pieniądze, a nie wydawać już na samym początku. A koszt takiego testu to mniej więcej 100-135 euro. Dodatkowo wzrosły znacznie koszty przejazdu do Niemiec. Przewoźnicy podnieśli ceny, bo zgodnie z aktualnymi przepisami epidemiologicznymi mogą wozić tylko połowę wcześniej dopuszczanej liczby osób.

• W związku tym wzrosły ceny. Bus do Niemiec nie kosztuje już 80 tylko 150 euro.

– Koszty testów byłyby także dodatkowym obciążeniem dla agencji pośrednictwa pracy. Agencja ponosi już koszty związane z utrzymaniem pracownika w czasie kiedy przebywa na kwarantannie i nie pracuje. Mamy nadzieję, że uda się dojść do porozumienia w tej kwestii z pracodawcami. Jesteśmy w trakcie rozmów dotyczących tych kwestii.

• Czy widać większe zainteresowanie pracą w Niemczech, w związku z tym, że po nowym roku trudniej będzie wyjechać do Wielkiej Brytanii, bo wymagana będzie między innymi wiza pracownicza?

– Zauważyliśmy to już w połowie 2019 roku, kiedy mówiło się o zmianach w związku z Brexitem. To była wręcz fala pracowników, którzy w obawie przed tym co się może stać rezygnowali z pracy w Wielkiej Brytanii i szukali zatrudnienia w innych krajach, między innymi w Niemczech. Część pracowników nie miała też wyjścia, bo brytyjscy pracodawcy zaczęli zwalniać ludzi. Chodziło głównie o niewykwalifikowanych pracowników albo pracowników niższego szczebla, z różnych branż. Wiedzieliśmy, że pracowali w Wielkiej Brytanii, bo wskazywali na doświadczenie tam zdobyte, albo wskazywali brytyjskie konta do przelewu wynagrodzenia. To przeważnie osoby, które pracowały tam już dłużej. Taki pracownik nie wraca raczej do kraju, tylko szuka czegoś innego za granicą. Chodzi m.in. o znacznie wyższe wynagrodzenia.

• Czy ta sytuacja już się ustabilizowała czy nadal są pracownicy, którzy rezygnują z pracy w Wielkiej Brytanii?

– W tym momencie nie jest to już taki boom, jak w ubiegłym roku. Sądzę, że ci, którzy mieli wyjechać, już to zrobili, a ci, którzy zostali, są zbyt cenni dla pracodawców i mogą liczyć na wsparcie z ich strony. Takie zmiany w wyjazdach do pracy do Wielkiej Brytanii mogą być widoczne natomiast w przypadku pracy sezonowej. Nie będzie już tak łatwo wyjechać na 2-3 miesiące i wrócić do Polski, więc automatycznie takie osoby będą szukały innego rynku. Trudno jednak prognozować jak to będzie dokładnie wyglądało po nowym roku i jak rozwinie się sytuacja.

