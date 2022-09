MPK Lublin ma za dużo trolejbusów. Rowery zajmą mniej miejsca w zajezdni

Z AFISZA

W najnowszej adaptacji słynnej sztuki „Skąpiec” granej premierowo w Teatrze Osterwy jest wszystko, co w scenicznym szlagierze być powinno: sławny dyrektor-aktor hojnie nagradzający swoją zastępczynię i główną księgową a skąpo resztę podwładnych, wywołane tym oddolne zamieszki doprowadzające do pojawienia się za kulisami teatru bezwzględnych rewizorów z Urzędu i wreszcie wezwanie do zwrotu niesłusznie pobranych dukatów. Jest też szyderczy śmiech, płacz i niespodziewane zniknięcie pierwszoplanowych bohaterek.

Tyle że to nie komedia, a prawdziwy dramat

HOT WHEELS

Ponieważ Lubelski Rower Miejski mimo ewidentnego sukcesu okazał się jednak finansową porażką, do której jako podatnicy dorzucimy w tym roku koło 2,5 mln, to Ratusz znalazł jednak sposób, by ten sukces przeciągnąć na kolejne lata i podzielić się nim z kimś innym. Nieszczęśliwy traf padł na MPK, które do tej pory specjalizowało się w transporcie autobusami i trolejbusami. A tych ostatnich jest już prawie dwa razy więcej niż potrzeba i za bardzo nie widomo, co z nimi robić.

Rowery przynajmniej zajmą mniej miejsca w zajezdni