Przegląd tygodnia. Wielki Hetman Zamoyski i podziemna kolej

KONKURENT

Do wczoraj myśleliśmy, że najlepszy w PijaRze i budowaniu megadworców (nie mylić z megadworami) jest nasz Prezydent, ale okazało się, że wiedzę w tej tajemnej sztuce coraz szybciej zdobywa także Andrzej Wnuk, z namaszczenia PiS Wielki Hetman Zamoyski. Po zoo i podpalaczu punktu szczepień na kowida prezydent Zamościa chce mieć nową atrakcję dla turystów: podziemną szybką kolej pod miastem i stacją dworca pod Ratuszem. I nie zraża go nawet to, że na sam tunel trzeba 2 mld PLN.

Najważniejsze, że będzie miał blisko do roboty

STAN WYJĄTKOWY

Na takie lektury czekamy cały rok, ale to wyczekiwanie zazwyczaj się opłaca. Wpadł nam w ręce „Raport o stanie miasta”, przygotowany przez Prezydenta i jego niezawodną drużynę. Generalnie jest dobrze, a nawet lepiej niż się spodziewaliśmy: przez 12 miesięcy Lublinowi ubyło 2,2 tys. mieszkańców oraz 145 mln zł dochodów, a przybyło 297 mln długu.

Tak trzymać!