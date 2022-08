W Ratuszu nie kucają nawet przed pustkami w miejskim skarbcu

NIEUSTRASZENI POGROMCY KRYTYKI

Niestraszny im zakaz stadionowy nałożony przez inspektorów Najwyższej Izby Kontroli, lamenty pseudo-ekologów, tubylców i pismaków; nie lękają się drożyzny, inflacji i tego że na składzie stali i styropianu tyle co na mikro-akademik a nie na rozsuwaną na pilota Arenę 2.0 z czterema hektarami parkingów.

Nie kucają nawet przed pustkami w miejskim skarbcu, bo oni wiedzą, że stadion, żeby nie wiem jak był pusty i zbyteczny, to musi być, bo suweren z Lublina, Łęcznej, Kraśnika, Świdnika i Jakubowic miał obiecane w kampanii 2018 i jest niedotrzymane, a wybory za pasem, więc trzeba się suwerenowi przypomnieć i znów nadmuchać balon żużlowych obietnic.

A że Głęboką albo Sowińskiego, nie wspominając o Wieniawskiej, bez ochraniacza na zęby lepiej nie jechać, bo tak telepie? Nic to. Że latarnie świecą krócej? W czym problem, przecież jest eko? Że za bilet w autobusie więcej kasują, a urzędnicy jakiś list błagalny pisali do Prezydenta, bo im do pierwszego nie starcza? To wszystko wina Polskiego Ładu. Albo Tuska.

A ponieważ mamy akurat zbędne 7,4 mln zł i nie mamy ciekawszych problemów, to zafundujmy fanom czarnego sportu wiekopomny projekt. Projekt, który przyćmi nie tylko pobliską, mało używaną, Arenę 1.0, ale całą dolinę Bystrzycy, a przy dobrych wiatrach położy się głębokim cieniem na Ratuszu. Żeby przyjezdni z Gorzowa czy innego Torunia wiedzieli, że u nas to jest prawdziwa metropolia, a nie jakieś metropole.

– (Stadion) pozostaje jednym z priorytetów inwestycyjnych miasta na najbliższe lata – orzekł dr Krzysztof Żuk.

Fajny ten nasz Prezydent