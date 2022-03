Wraca przegląd tygodnia. I od razu z gwiazdą

PRZEBÓJ TYGODNIA

No dobrze, trochę nam ulżyło, więc teraz najzupełniej serio. Ten specjalny komunikat kierujemy do imiennych i bezimiennych wolontariuszy, do wszystkich Rodaczek i Rodaków, którzy dniami i nocami pędzili na granicę, robili kanapki, pchali wózki, targali walizki, usypiali maluchy, dawali herbatę, tłumaczyli, kierowali, pocieszali, nocowali i przytulali: Jak Wy nam zaimponowaliście!

Slava Ukrainje!