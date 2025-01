W sobotę sygnalista poinformował puławskiego dyżurnego, że kierowca Scanii nie zachowuje się zbyt pewnie na jezdni. Pojazd poruszający się drogą w kierunku Dęblina nie trzyma pasa ruchu. Na miejsce natychmiast został skierowany patrol ruchu drogowego. Funkcjonariusze zauważyli opisany pojazd w Gołębiu. Na miejscu był kierowca pojazdu, 33-letni mieszkaniec powiatu lubelskiego.

Badanie wykazało, że mężczyzna jest nietrzeźwy. Miał 1,3 promila alkoholu w organizmie. Z jego relacji wynikało, że przyjechał do Gołębia do sklepu rozładować towar. Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy, a on sam trafił do policyjnego aresztu. Samochód odebrał właściciel firmy transportowej.

Po wytrzeźwieniu 33-latek został przesłuchany. Usłyszał zarzut kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości, za co zgodnie z kodeksem karnym grozi kara pobawienia wolności do lat 3. Mężczyźnie grozi też surowa kara finansowa - grzywna i obowiązek zapłaty świadczenia na rzecz Funduszu Sprawiedliwości w wysokości od 5 do 60 tysięcy złotych.