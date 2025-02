33. finał WOŚP. Tyle zebrali w powiecie puławskim

W powiecie puławskim największy sztab orkiestry to ten w Puławach, który od 8 lat jest prowadzony przez hufiec ZHP. Poza stolicą powiatu, sztab obejmuje również sąsiednie miejscowości, jak Końskowola, Kurów, Janowice, Gołąb czy Góra Puławska.

W tym roku, jak informuje nas Marta Grykałowska-Werda, szefowa sztabu, ten zebrał łącznie 215 778,39 zł, z czego 188 875 zł i 39 gr to gotówka, ponad 13,4 tys. zł to suma z terminala, a niecałe 13,5 tys. zł to e-skarbonki. W łącznej sumie znajduje się ponad 21 tys. zł, jakie zebrano podczas aukcji dzieł sztuki w klubie Smok.

- W tym roku liczyliśmy przede wszystkim na przekroczenie sumy 166 tysięcy, która brakowała do równego miliona złotych, jakie zebrał puławski sztab w ciągu ostatnich 8 lat. To okres, kiedy zbiórkę organizuje nasz hufiec ZHP. Dzięki zebraniu ponad 215 tysięcy ten milion udało nam się przebić, za co wszystkim naszym wolontariuszom oraz wspierającym akcję dziękuję. Bez was, waszego zaangażowania i ofiarności, nie byłoby to możliwe - mówi nam Marta Grykałowska-Werda.

Sporo pieniędzy zebrały także pozostałe sztaby działające w powiecie puławskim. Ten w Nałęczowie, któremu pomagała Wąwolnica, zebrał 40 463 zł i 69 gr. Kazimierz Dolny dołożyl 19 003 zł, a Baranów 4062 i 6 groszy. Łącznie wyszło więc ponad 280 tys. zł. Podane sumy będą jeszcze weryfikowane przez centralnę. Ostateczna kwota tegorocznego finału zbiórki ma zostać podana w przyszłym miesiącu.