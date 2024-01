Azoty na dłużej z Bogdanką. Więcej węgla dla Puław

Według dotychczasowej umowy, spółka Lubelski Węgiel Bogdanka miała dostarczać do Puław węgiel energetyczny do końca 2027 roku. Zgodne z nowym aneksem, który przedstawiciele obydwu przedsiębiorstw podpisali tuż przed sylwestrem, dostawy będą realizowane co najmniej do końca roku 2028. Poza przedłużeniem umowy, obie strony ustaliły tzw. wolumeny dostaw, czyli ilość węgla, jaki Zakłady Azotowe zakupią od LW w ciągu najbliższych trzech lat (2024-26).

Jak wynika z giełdowych komunikatów, obie strony ustaliły również cenę, za którą węgiel z Bogdanki będą nabywały "Puławy" przez najbliższy rok. Tej ostatniej spółki nie podają. Informują natomiast, że po podpisaniu aneksu, wartość węglowej umowy, licząc od roku 2024 do końca 2028 wyniesie prawie 1,2 mld zł netto. Na skutek przedłużenia porozumienia, ilość węgla, na zakup którego zgodziły się władze chemicznego kombinatu, w stosunku do poprzednich ustaleń, wzrośnie o prawie 30 proc.

Przypominamy, że węgiel kamienny to produkt niezbędny do działania należącej do Zakładów Azotowych elektrociepłowni, która zaopatruje w ciepło zarówno wspomniane przedsiębiorstwo, jak i miasto Puławy. Sama elektrociepłownia od kilku lat jest przebudowywana kosztem ponad 1,2 mld zł.

Najważniejszą zmianą jest montaż nowych kotłów węglowych, za co odpowiada Polimex-Mostostal. Niestety, z uwagi na awarię w trakcie rozruchu - uszkodzenie instalacji przegrzewacza pary, termin uruchomienia nowego bloku energetycznego nie jest obecnie znany. Wykonawca prowadzi postępowanie wyjaśniające, które ma zakończyć się wydaniem nowego harmonogramu prac oraz kolejnego terminu oddania go do użytku.