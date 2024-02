Azoty wznawiają produkcję melaminy

Melamina stosowana jest do produkcji m.in. żywic, laminatów, klejów, lakierów, farb, a także tworzyw dla przemysłu elektrotechnicznego. W Polsce jej jedynym producentem są Zakłady Azotowe w Puławach, które pozostają jednocześnie jednym z głównych dostawców tego surowca na rynku światowym. Niestesty, popyt na polską melaminę od dłuższego czasu utrzymuje się na tak niskim poziomie, że Azoty stosują znaczące ograniczenia oraz przerwy w jej wytwarzaniu, zatrzymując pracę poszczególnych instalacji.

O tego rodzaju krokach spółka informowała ostatnio na początku listopada zeszłego roku, kiedy to do niedziałających instalacji pierwszej i trzeciej, dołączyła druga. Jak napisano wtedy w komunikacie, jej wyłączenie wynikało z "problemów technicznych" i koniecznego remontu. Od tamtej pory w Puławach nowej melaminy nie wytwarzano, a kontrahenci byli zaopatrywani dzięki tej składowanej w magazynach.

Taki stan utrzymywał się do 30 stycznia, kiedy to Azoty poinformowały o wznowieniu produkcji melaminy w instalacji "III".

- Wielkość produkcji dostosowywana będzie do bieżącej sytuacji rynkowej - zaznaczyli autoryzujący komunikat wiceprezesi spółki Jacek Janiszek i Justyna Majsnerowicz. Jak dodano, trzecia instalacja może wytwarzać do 90 ton melaminy na dobę, co stanowi jedną trzecią mocy, jaką dysponuje puławski kombinat.