Dwa miejsca niżej uplasowała się debiutująca w imprezie PTKKF, Kinga Kozak z puławskiego klubu Multimedia Runners. Zawodniczka od lat biega regularnie, pokonując średnio ok. 70 km tygodniowo. Puławianka zachęca do uprawiania tego sportu wszystkich, którzy jeszcze nie zaczęli.

- Biegać warto z wielu powodów, nie tylko dla lepszej kondycji. Dzięki bieganiu można poczuć się lepiej, wzmocnić pewność siebie i odreagować pewne rzeczy. Poza tym w trakcie biegania uwalniane są endorfiny i poprawia się nastrój, więc bieganie daje również wiele radości - wymienia pani Kinga.

Poza dorosłymi zawodnikami, w biegach puławskiego towarzystwa co roku startuje wielu sportowców w kategoriach dziecięco-młodzieżowych. Jak podkreślają organizatorzy, zachęcanie dzieci do aktywności sportowej to jedno z głównych zadań biegu "O błękitną wstęgę Wisły".