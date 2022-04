Błędy, które kosztowały miliony. CBA wytyka nieprawidłowości podczas remontu w muzeum

Radny znów mógł stracić stanowisko. Za komentarze w internecie

To była druga próba odwołania Daniela Dragana z funkcji wiceprzewodniczącego rady powiatu. Radnym PiS znów nie spodobały się jego wpisy w mediach społecznościowych. – To nie żart, ani zabawa w słowa, to szyderstwo – grzmi wicestarosta Janusz Skólimowski