Blisko 2 promile, zakaz kierowania i „nieczynne prawko”

We wtorek, 14 stycznia, około południa policjanci ruchu drogowego z puławskiej komendy kontrolowali kierujących pojazdami między innymi na terenie gminy Puławy. W miejscowości Góra Puławska zatrzymali mężczyznę kierującego audi. Już chwila rozmowy wystarczyła, by funkcjonariusze się zorientowali że 38-latek nie powinien wsiadać za kółko. Wyraźnie wyczuwalna była od niego woń alkoholu. Badanie na trzeźwość wykazało, że ma 1,7 promila alkoholu w organizmie.

Mężczyzna próbował udawać, że wszystko jest w porządku i dał policjantowi do kontroli blankiet prawa jazdy. Po sprawdzeniu w policyjnym systemie okazało się, że mieszkaniec gminy Puławy nie posiada uprawnień do kierowania, gdyż zostały mu zatrzymane za to samo przestępstwo – kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości. Ma natomiast aktywny zakaz sądu i nie powinien kierować samochodem.

Wkrótce jego sprawa trafi do sądu. Grozi mu kara pozbawienia wolności do 5 lat, wysoka grzywna i obowiązek zapłaty świadczenia na Fundusz Sprawiedliwości w wysokości od 5 do 60 tysięcy złotych.