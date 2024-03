Chcą zadbać o zdrowie seniorów. Powstaną nowe placówki?

Populacja województwa lubelskiego, podobnie jak całego kraju, nieubłaganie starzeje się. Liczba seniorów rośnie, a odsetek dzieci i młodzieży - spada. Statystyczny Polak ma już 42 lata, o prawie 7 lat więcej niż w roku 2000. Ten niekorzystny trend pociąga za sobą coraz wyższe obciążenie demograficzne w gospodarce (na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada już 40 w wieku emerytalnym) oraz zdrowotnym. Coraz starsze społeczeństwo potrzebuje więcej oddziałów geriatrycznych i zakładów opiekuńczo-leczniczych.

W skoordynowaniu działań związanych ze zdrowiem seniorów pomóc na ustawa z sierpnia zeszłego roku, która zobowiazuje samorządy do współpracy w tym zakresie. Jak mówi Maciej Saran, rzecznik powiatu puławskiego, chodzi o tzw. szczególną opiekę geriatryczną, która zakłada "sprzyjanie zdrowemu starzeniu się, zapobieganie chorobom przewlekłym oraz występowaniu lub pogłębianiu niepełnosprawności".

W zeszłym tygodniu w tej sprawie rozmawiali starości z zachodniej Lubelszczyzny: Danuta Smaga (Puławy), Dariusz Szczygielski (Ryki) oraz Dariusz Piotrowski (Opole Lubelskie). Ich spotkanie zakończyło się podpisaniem listu intencyjnego o wzajemnej współpracy w obszarze opieki geriatrycznej obejmującej osoby powyżej 75 roku życia. W ramach wspólnych działań w ciągu najbliższych 5 lat w powiatach puławskim i ryckim mają powstać nowe Centra Zdrowia 75+. Przy czym to puławskie ma być skierowane także do seniorów z powiatu opolskiego. Z kolei ryckie mogłoby przyjmować osoby np. z gminy wiejskiej Puławy (np. Gołąb, Borowa, Matygi itd.).

- Głównym celem CZ 75+ będzie skoordynowana opieka medyczna dla pacjentów geriatrycznych w celu ustablizowania ich stanu zdrowia oraz umożliwienia dalszego autonomicznego funkcjonowania w dotychczasowym środowisku - tłumaczy rzecznik powiatu puławskiego.

Ponadto w SP ZOZ przy ul. Bema w Puławach otwarty ma zostać oddział geriatryczny. - Bardzo się cieszę z zawarcia tego porozumienia - przyznał dyrektor szpitala, Piotr Rybak, informując o zgłoszeniu gotowości wygospodarowania 15 z 31 planowanych łóżek. - Tyle na ten moment możemy ich wygospodarować. By uruchomić resztę musimy dokonać szeregu inwestycji - przyznał.

- Zawarcie porozumienia stanowi znaczący krok w dbaniu o zdrowie i dobro naszych seniorów. Ta inicjatywa może zapewnić znacznie łatwiejszy dostęp do wysokiej jakości opieki - ocenił starosta rycki, Dariusz Szczygielski. - To także wyraz troski o nich - uzupełnił starosta opolski, Dariusz Piotrowski.

Podpisanie listu intencyjnego to dopiero pierwszy krok do poprawy jakości opieki nad seniorami na Powiślu. Powiaty czekają teraz na rządowe rozporządzenia do ustawy, które określą m.in. zasady finansowania wspomnianych centrów zdrowia. Krótko mówiąc na razie nie wiadomo kto miałby płacić za ich budowę i utrzymanie. Możemy założyć, że bez pomocy państwa lokalne samorządy takich inwestycji nie udźwigną. Problematyczne może być również zatrudnienie odpowiedniej liczby lekarzy geriatrów, których na rynku już dzisiaj brakuje.