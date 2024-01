Co na ferie w Domu Chemika? Nudy nie będzie

Dom Chemika pokazał program na tegoroczne ferie. Przykładowo w poniedziałek zaprasza dzieci na warsztaty plastyczne "spotkanie z gliną", taneczne w stylu latino, hip hop, funky, aktorskie i muzyczne "dźwiękowe eksperymenty". Dzień zakończy pokaz filmu-niespodzianki w sali widowiskowej (godz. 17, wstęp wolny). Następnego dnia dzieci będą ćwiczyć rękodzieło ludowe i korzystać z warsztatów muzycznych.

W środę zaplanowano wyjazd na narty do Kazimierza Dolnego, a także naukę tańca, spotkanie muzyczne i "psikusy teatralne" dla przedszkolaków. W czwartek nowością będą warsztaty plastyczne "piankoryt" oraz zajęcia dla dzieci 10-14 lat pt. "Mali Futuryści: Sztuczna inteligencja dla każdego". Na koniec dnia zaplanowano natomiast połączenie zabawy klockami Lego z fizyką. W piątek zaplanowano koljne zajęcia plastyczne, taneczne i muzyczne, a w sobotę - familijny spektakl baletowy "Dziadek do orzechów" (godz. 12, bilety).

W drugim tygodniu ferii, nowościami będą warsztaty z improwizacji teatralnej dla dzieci szkolnych, spektakl "Wiślana opowieść" teatru lalek (poniedziałek, godz. 16, biletowane), warsztaty kreatywne z malowania toreb, a także teatralne pt. "jak zostać aktorem" i kuglarskie. Ferie zakończy piątkowe przedstawienie "Szewczyk Dratewka" Teatru Kurtyna (9 lutego, godz. 17:30, biletowane).

Warto dodać, że darmowe z tej listy są tylko filmy-niespodzianki oraz "muzyczne eksperymenty". Za wszystkie inne należy zapłacić w kasie Domu Chemika i pamiętać o tym, że ilość miejsc jest ograniczona, więc obowiązują zapisy. Przykładowo, za warszaty narciarskie to niecałe 300 zł za osobę, zajęcia plastyczne to ok. 15 zł, a taneczne wyceniono na 30 zł (jeden tydzień) lub 60 zł (dwa tygodnie).