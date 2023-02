Czy Kurów odzyska miejskie prawa? Stracił je za Cara

Kurów obecnie jest trzecią, największą miejscowością powiatu puławskiego. Liczebnością swojej populacji ustępuje Puławom i Nałęczowowi, ale wyprzedza m.in. Kazimierz Dolny, Gołąb, czy Końskowolę. Swoje prawa miejskie Kurów zyskał w 1442 roku. Utracił je, podobnie jak wiele innych miast w 1869, co było skutkiem carskich represji wywołanych wspieraniem niepodległościowego zrywu, czyli powstania styczniowego.

Przypadająca w tym roku okrągła rocznica tamtych wydarzeń oraz zachęty ze strony wojewody, skłoniły część gmin do wejścia na drogę do odzyskania utraconego statusu. Do powrotu miejskości z różnym skutkiem przymierzały się Janowiec i Końskowola, a zainteresowanie prawami w tym roku wyraziła Wąwolnica. Czy Kurów pójdzie ich śladem?

– Mnie na byciu burmistrzem nigdy nie zależało, dlatego sam z taką inicjatywą nie wychodzę. Jeśli jednak odzyskania prawa miejskich będą oczekiwali sami mieszkańcy, to nic nie stoi na przeszkodzie. Ja na takie rozmowy jestem gotowy – mówi Arkadiusz Małecki, wójt gminy Kurów. – Na początku o tej sprawie będę rozmawiał z radnymi. Zanim zrobimy następny krok, chciałbym poznać ich zdanie.

Dyskusja na temat praw miejskich ma się odbyć w ramach najbliższej sesji rady gminy planowanej na 23 lutego.

Zgodnie z założeniami, będzie to swobodna dyskusja w „sprawach różnych”. Na razie bez głosowania żadnej uchwały, czy przyjmowania stanowiska. Jeśli samorządowcy opowiedzą się za miejskością Kurowa, urzędnicy przygotują właściwe dokumenty, a gmina przeprowadzi konsultacje społeczne.

Za złożenie właściwego wniosku do wojewody (do końca marca) czasu już nie ma, więc w przypadku zielonego światła od radnych, przy założeniu że inicjatywę poparliby sami mieszkańcy, Kurów miastem mógłby zostać najwcześniej w styczniu 2025 roku. W tym samym czasie szansę na powrót na mapę miast powiatu puławskiego mają jeszcze Wąwolnica i Końskowola.