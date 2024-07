Deficyt w banku krwi. Jedna grupa na wyczerpaniu. Będą akcje w terenie

Od jutra (wtorek, 2 lipca), do niedzieli (7 lipca) pracownicy RCKiK odwiedzać będą wybrane miejscowości w regionie. Gdzie w najbliższych dniach zostaną zorganizowane zbiórki krwi?

2 lipca (wtorek) MOTYCZ, Przychodnia, ul. Marysin 59. Rejestracja dawców w godzinach 9.00-13.00 (AMBULANS)

3 lipca (środa) PUŁAWY, Zakłady Azotowe al. Tysiąclecia P.P. 13. Rejestracja dawców w godzinach 8.30-13.00

7 lipca (niedziela) CHEŁM, Terenowy Oddział, ul. Szpitalna 53. Rejestracja dawców w godzinach 8.00-11.00

7 lipca (niedziela) DZWOLA, Remiza OSP. Rejestracja dawców w godzinach 9.00-13.00

7 lipca (niedziela) SÓL, Remiza OSP. Rejestracja dawców w godzinach 8.30-12.00

7 lipca (niedziela) PAŁECZNICA KOLONIA, plac przy Świetlicy Wiejskiej. Rejestracja dawców w godzinach 9.00-13.00 (AMBULANS)

7 lipca (niedziela) ŚWIDNIK, Parafia NMP, ul. Wyszyńskiego 32. Rejestracja dawców w godzinach 8.00-13.00 (AMBULANS)

Przypomnijmy, że krew może oddać każda pełnoletnia zdrowa osoba (do 65 roku życia), która waży co najmniej 50 kg. Do donacji nie należy się w żaden specjalny sposób przygotowywać. Należy wcześniej zjeźć lekki posiłek, a dzień wcześnie nie spożywać alkoholu.

Każdy dawca, zanim podzieli się krwią, jest poddawany podstawowym badaniom. Z każdym też jest przeprowadzany wywiad, który ma pozwolić określić, czy oddanie krwi jest możliwe.