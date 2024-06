Dom Chemika kończy 40 lat. W sobotę - dzień otwarty

POK to bez wątpienia jedna z najważniejszych instytucji kulturalnych na Lubelszczyźnie. Kulturalne centrum miasta, które w najbliższą sobotę, 15 czerwca, zaprasza w swoje progi wszystkich zainteresowanych. Dzień otwarty rozpocznie się o godz. 14 rodzinną grą terenową. Jej uczestnicy zwiedzą wnętrza budynku - w tym miejsce na co dzień niedostępne - szukając ukrytych kodów QR. Te pozwolą im odkryć liczne ciekawostki i tajemnice ośrodka. Pracownicy DCH zachęcają do zaglądania wszędzie, szczególnie do sal warsztatowych, gdzie instruktorzy będą prowadzili w tym czasie zajęcia z grupami artystycznymi.

O godzinie 16 w małej sali teatralnej wystąpi dziecięcy teatrzyk "Figielek" oraz uczestnicy warsztatów "Zabawy w Teatr". W tym samym czasie na atrium zwiedzający obejrzą pokazy kuglarskie i taneczne. Godzinę później w sali widowiskowej rozpocznie się multimedialny spektakl "Świniopas" autorstwa teatru "Agrafka". Całość zakończy zaplanowany na godz. 17:30 koncert Puławskiej Orkiestry Dętej w jej nowym, energetycznym repertuarze. - Bądźcie z nami. Na wszystkie atrakcje - wstęp wolny! - zachęcają pracownicy Domu Chemika.