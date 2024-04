Dotychczasowi prezesi Azotów odwołani. Od 13 kwietnia rządzi Kamola

Jednocześnie Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie delegowania członka Rady Nadzorczej Huberta Kamoli do wykonywania obowiązków prezesa Zarządu Grupy Azoty Puławy od momentu podjęcia uchwały do dnia powołania prezesa Zarządu Spółki wybranego w postępowaniu kwalifikacyjnym - podaje Grupa Azoty.

Hubert Hamola to absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Zarządzania oraz WSEiZ w Warszawie, Wydziału Zarządzania, Kierunek - Zarządzanie i Marketing Ukończone kursy i studia podyplomowe MBA, University of Illinois at Urbana-Champaign Państwowy egzamin Ministerstwa Skarbu dla członków rad nadzorczych Programy szkoleniowe z zakresu działalności marketingowej i handlowej przedsiębiorstw oraz zarządzania. Przebieg pracy zawodowej i zajmowane wcześniej stanowiska od 1.07.2013 do chwili obecnej Dyrektor Korporacyjny odpowiadający za handel nawozami, Grupa Azoty S.A. od 2009 do chwili obecnej Dyrektor Operacyjny, a następnie Dyrektor Handlowy, Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. 2007 – 2009 Dyrektor Dywizji Chemia, Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.; 2004 – 2007 Kierownik Zespołu Sprzedaży Związków Nadtlenowych, Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.; 2002 – 2004 Specjalista Sprzedaży eksportowej melaminy, Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.; w 2003 r. oddelegowany do Spółki Nafta Polska. Ponadto Pan Hubert Kamola pełnił funkcje w spółkach wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. od 2011 do chwili obecnej Przewodniczący Rady Nadzorczej spółki Dobre Miasto Sp. z o.o. 2009 – 2011 członek rady Nadzorczej Remzap Sp. z o.o. 2008 – 2009 członek Rady Nadzorczej Elzap Sp. z o.o.

Grupa Azoty ajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych. Jest też jedynym producentem melaminy w Polsce