Droga do Janowca jak nowa. Następne odcinki czekają

Remont drogi łączącej Kolonię Góra Puławska z Janowcem i Brzeźcami był najdroższym, pojedynczym zadaniem, jakiego podjął się powiat puławski oraz jednym z najbardziej oczekiwanych. Kilkunastokilometrowy odcinek powiatówki przed rozpoczęciem prac przed spółkę PBI był jednym z najbardziej zaniedbanych (tej rangi) w całej zachodniej Lubelszczyźnie. O tym jak bardzo potrzebne były zmiany na lepsze wiedzą kierowcy, którzy podróżowali do zamku w Janowcu, nad zalew w Janowicach czy parku rozrywki w Trzciankach.

W poniedziałek, 2 października, w tym samym miejscu, w którym pod koniec maja zeszłego roku lokalni samorządowcy przekazali wykonawcy tzw. plac budowy, tym razem zorganizowano spotkanie wieńczące tę drogową inwestycję. W ciągu roku wykonano niemal 13 km nowej, asfaltowej nawierzchni, ok. 6 km chodników, poprawiono zatoki przystankowe, wymieniono przepusty i oznakowanie.

- To niezwykle ważna droga, która łączy dwie gminy atrakcyjne pod względem turystycznym, która wymagała poprawy. Na jej remont, dzięki "Polskiemu Ładowi" pozyskaliśmy 15 mln zł, a całość kosztowała nas prawie 20 mln zł. To imponująca inwestycja, która poprawi jakość podróżowania i bezpieczeństwo pieszych - oceniła starosta, Danuta Smaga.

- Mam powód do wielkiej satysfakcji. Podczas wielu uroczystości w Janowcu słyszałem od ich uczestników, że panuje u nas atmosfera "raju na ziemi", a jedyne czego nam brakuje to dobrej drogi. Teraz te marzenia się spełniają. Cieszę się, że ta droga została zrealizowana - przyznał pochodzący z Janowca poseł PiS, Krzysztof Szulowski.

Odnowiona trasa cieszy również samorządowców lokalnych. - To jedna z najważniejszych inwestycji w naszym powiecie w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Będziemy z niej korzystać wszyscy. Wspólnymi siłami, razem, zawsze możemy zrobić więcej - podkreślił wójt Janowca, Jan Gędek.

Z kolei wójt gminy wiejskiej Puławy, Kamil Lewandowski, zaznaczył, że nowe drogi to nie tylko poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców, ale także atrakcyjności gospodarczej i turystycznej. Obydwie gminy pomogły finansowo powiatowi w pokryciu kilkumilionowego wkładu własnego.

To nie koniec drogowych inwestycji na mapie powiatu puławskiego. Tworzone są projekty kolejnych odcinków, a na te z istniejącą dokumentacją urzędnicy składają wnioski o dofinansowanie. Zdaniem Jana Ziomki z zarządu powiatu, jedną z najważniejszych dróg, które powinny zostać wyremontowane w pierwszej kolejności jest ul. Puławska w Kazimierzu Dolnym. Chodzi przy tym o cały, wielokilometrowy odcinek tej wylotówki od Bochotnicy do centrum miasta. Na remonty powiatówek liczą również inne gminy, m.in. Kurów, Markuszów i Wąwolnica. To, które odcinki doczekają się przebudowy jako pierwsze - zdecydują finanse, czyli to, na jakie zadania powiat zdobędzie środki zewnętrzne.