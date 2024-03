Drzewa i szachy najlepsze w głosowaniu mieszkańców

W czwartek zakończyło się trwające od 7 marca głosowanie na propozycje mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego. W tym roku udział w akcji wzięło 125 osób, co jest wielkością podobną do zeszłorocznej. Pierwsze miejsce z wynikiem 76 głosów zdobył projekt "Czysty piękny Kazimierz". Propozycja dotyczy zakupu kilku nowych koszy na śmieci na wał wiślany, uzupełnienia placu zabaw o huśtawkę, stół do szachów i chińczyka oraz nasadzenia drzew przy wspomnianym placu celem jego zacienienia.

Jak wynikało z uzasadnienia przedstawionego przez autora lub autorkę pomysłu, liczba śmietników w Kazimierzu jest niewystarczająca, a plac zabaw z powodu zbyt dużego nasłonecznienia nie cieszy się tak wysoką popularnością, jak by mógł. - Nasadzenia wierzby od strony rzeki i głogów od strony skweru dadzą cień, którego brakuje - czytamy w przytoczonym przez urzędników Ratusza dokumencie.

Drugie miejsce zajął podobny projekt mówiący o potrzebie utworzenia kącika dla dzieci, nowego placu zabaw i rekreacji, za którym opowiedziało się 31 osób. Ostatnie, trzecie miejsce z wynikiem 18 głosów zajął projekt bezpłatnej kastrakcji domowych czworonogów oraz montaż koszy z foliowymi torebkami.

Zwycięski projekt zostanie wykonany jeszcze w tym roku. Jego koszt oszacowano na 40 tys. zł.