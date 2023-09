Dworcowa poczekalnia zamieni się w galerię sztuki

Dworcowa poczekalnia to jeden z kilku puławskich pustostanów, który obok dawnego kasyna wojskowego, tworzy rodzaj martwej przestrzeni w centralnej części Puław. Ta martwa przestrzeń wkrótce zostanie na chwilę ożywiona za sprawą artystów, którzy wezmą udział planowanych na 15-17 września, prezentacjach.

Wewnątrz budynku rozpoczęły się już roboty porządkowe, remontowe i adaptacyjne. W pracach tych biorą udział m.in. osoby bezdomne ze schroniska im. św. Brata Alberta, a także młodzież z miejscowego ośrodka wychowawczego. Skuwają stare tynki, malują ściany, skręcają płyty. Pojawia się także sprzęt oświetleniowy, który pozwoli zamienić surowe wnętrza poczekalni w teatralną scenę. Inicjatorem projektu "ART NOW" jest Michał Stachyra z puławskiej fundacji KZMRZ, który na wykorzystanie budynku otrzymał zgodę jego zarządcy - Nieruchomości Puławskich.

Organizator podkreśla, że zaangażowanie osób wykluczonych to jedna z idei przyświecająca temu artystycznemu przedsięwzięciu. Co zobaczą puławianie, którzy w połowie września pojawią się na dworcu? Na razie wiemy jedynie, że będą to różne rodzaje sztuki, jak teatr, muzyka, grafika, instalacje przestrzenne i rzeźby. Do stworzenia "artystycznych interwencji" zaproszeni zostali artyści, którym do tworzenia sztuki z myślą o puławskim dworcu pomogą wspomniani bezdomni oraz młodzież z ośrodka przy ul. M. Grzegorzewskiej.