Elektrociepłownia podrożała i jest opóźnienie w budowie

Puławskie Azoty miały pecha, bo ich sztandarowa inwestycja - rozbudowa węglowej ciepłowni, rozpoczęła się jesienią 2019 roku. Kilka miesięcy później świat ogarnęła pandemiczna gorączka, a poszczególne rządy mocno nacisnęły na gospodarczy hamulec, co zachwiało rynkami finansowymi, walutowymi, łańcuchami dostaw itp. Uciążliwości związane z lockdownem i zagrożeniem sanitarnym prawnicy generalnego wykonawcy zadania, spółki Polimex-Mostostal, uznali za siłę wyższą. Taką, która umożliwia wystąpienie do zamawiającego, czyli Zakładów Azotowych o dodatkowe pieniądze oraz wydłużenie terminu umowy.

Do puławskiej spółki wniosek tego rodzaju wpłynął dwa lata od rozpoczęcia robót - jesienią roku 2021. Zakładał dwie zmiany w umowie - dodatkowe niemal 36 mln zł oraz wydłużenie terminu wykonania prac o 223 dni. Od tamtej pory trwały analizy i rozmowy pomiędzy obydwoma podmiotami. Porozumienie udało się osiągnąć w tym tygodniu.

Jak wynika z komunikatu giełdowego, rada nadzorcza ZA, pozytywnie zaopiniowała wniosek o zwiększenie wynagrodzenia dla Polimexu o 35 mln zł. Łączny koszt zadania również wzrósł osiągając 1 230 mln zł. Puławska spółka wydłużyła też okres umowy o wskazaną liczbę dni. Prace mają zakończyć się do 3 czerwca tego roku.

Zadanie pierwotnie miało pochłonąć niecałe 1,17 mld zł. W trakcie robót okazało się jednak, że projekt wymaga zmian, co podniosło jego koszty. Kolejny wzrost wynikał ze wspomnianego, wyższego wynagrodzenia dla generalnego wykonawcy. Za inwestycję odpowiada konsorcjum Polimexu-Mostostal, Polimexu-Energetyka i SBB Energy. Moc nowego bloku to 100 MW energii elektrycznej i 300 MW energii cieplnej. Jego uruchomienie pozwoli na wyłączenie starych kotłów węglowych z lat 60-tych, co w założeniu ma ograniczyć emisję zanieczyszczeń do atmosfery.