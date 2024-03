Felicjan Andrzejczak zaśpiewa w Pałacu Czartoryskich

Z okazji ćwierćwiecza powiatu w Pałacu Czartoryskich odbędzie się jubileuszowa uroczystość. Ta rozpoczenie się o godz. 16. W jej programie przewidziano wystąpienia samorządowców, wręczenie medali za długoletnią służbę, odznak honorowych "Zasłużonego dla powiatu puławskiego", a także prezentacja książki "25 lat Powiatu Puławskiego" Leszka Zugaja wraz ze spotkaniem z jej autorem.

Na zakończenie przed zgromadzonymi w Sali Kongresowej wystąpi wspomniany wokalista, Felicjan Andrzejczak. Jego głos znają wszyscy miłośnicy polskiej muzyki rockowej, bo to właśnie on, a nie Krzysztof Cugowski śpiewał jeden z największych hitów Budki Suflera "Jolka, Jolka pamiętasz...". W trakcie swojej artystcznej kariery wykonywał również takie utwory jak "Noc komety", "Czas ołowiu", czy "Peron łez". Poza występami z Budką, na swoim koncie ma także kilka albumów solowych. W piątek 22 marca będzie można go posłuchać w Puławach. Wstęp wolny.