Gdzie na sylwestra? Miejsc do zabawy nie zabraknie

Miasto Puławy tradycyjnie zaprasza mieszkańców na Plac Chopina, gdzie już od godz. 22:30 będzie można bawić się z zespołem Blues Smile Band oraz Jadwigą Malinowską. Największe przeboje z różnych lat zagra również Abba Show. Tuż przed północą na scenę wyjdą przedstawiciele miejskich władz, którzy złożą mieszkańcom Puław noworoczne życzenia. Miejska impreza zakończy się ok. godz. 1 w nocy.

Miasto Kazimierz Dolny również będzie organizować sylwestrową zabawę. Na Dużym Rynku pojawi się scena, na której wieczorem zagra zespół Lublin Street Band, a do tańca zgromadzonych będzie zachęcał również DJ Kuba Kozak. Turyści tuż przed północą często lubią odwiedzać Górę Trzech Krzyży, która oferuje widok na całe miasto.

Miasto Nałęczów jako jeden z nielicznych samorządów w sylwestra zachęca nie do tańca, ale do biegania. W niedzielę, 31 grudnia, z Parku Zdrojowego o godz. 23:55 wystartuje 27. Bieg Sylwestrowy Nałęczów-Sao Paulo. Na szczęście, biegacze nie będą musieli dotrzeć aż do Brazylii. Nazwa nawiązuje do tradycji najstarszego biegu tego rodzaju na świecie. Wpisowe w tym roku wynosi 50 zł. Do wyboru są dwa dystanse 6 lub 2 km. Poza biegaczami, na trasy ruszą także kijkarze. Rok temu sylwestra w ten sposób w Nałęczowie obchodziło ponad 130 zawodników.



Szampan, muzyka i gorące dania. Sprawdzamy ceny

Dla par, które lubią bawić się pod dachem - polecamy bale, na które zapraszają lokalne hotele i restauracje. Goście mogą liczyć na kulinarne rarytasy, muzykę na żywo, oryginalny wystrój lokali oraz tematyczne konwencje.

Miejsc, w których można zjeść i potańczyć w powiecie puławskim i najbliższych okolicach nie brakuje. Przykładowo w położonym tuż nad Wisłą puławskim hotelu Trzy Korony goście Nowy Rok przywitają bawiąc się na balu maskowym z zespołem Cookies Band. Wszyscy goście otrzymają sylwestrowe maski i kieliszek wina musującego z jadalnym brokatem. Koszt - 300 zł od osoby.

Za 30 zł więcej zapisać można się na sylwestra w Gościńcu nad Wisłą, gdzie zagra zespół Prezydent. Bal rozpocznie się już o godz. 20. W cenie 349 zł za osobę na sylwestrową zabawę zaprasza puławski hotel Pikul. Tutaj impreza odbędzie się na dwóch poziomach budynku, z dwoma różnymi zespołami.

Na zabawę zaprasza również kazimierski hotel Król Kazimierz. W tym roku dla jego gości zagra zespół wykonujący covery Abby z lat 70 i 80. O północy, poza szampanem, nadejście Nowego Roku bawiącym się umili "królewski tort". Cena za 1 noc w ramach sylwestrowego pakietu to 916 zł od osoby. Z kolei w Dwóch Księżycach sam bal (bez noclegu) to kosz 999 zł dla dwóch osób. Do tańca będzie zachęcał DJ Melan, a na uczestników imprezy czekają m.in. konkursy z nagrodami.

Bawić będą się również w Janowcu. Lokalna restauracja Czarna Dama zachęca do przywitania Nowego Roku z zespołem Czekolada. Tutaj również będą konkursy - a do wygrania choćby mała sztabka złota. Wejściówka w cenie 320 zł za osobę (taniej dla większych grup).

Za 349 zł za osobę na zabawę z DJ-em i gorące dania zaprasza nałęczowski Klub Atrium. Jak podkreślają organizatorzy, alkohol dla gości podawany będzie bez ograniczeń. Nieco więcej, bo 369 zł za osobę trzeba natomiast zapłacić za udział w sylwestrowej imprezie w restauracji Wyspa Wisła w Stężycy za Dęblinem. Tutaj dla gości zagra zespół Nemesis, a każda para otrzyma do wyboru butelkę wódki lub wina. Wśród przekąsek m.in. sushi.