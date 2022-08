Główne ulice w Górze Puławskiej z szansą na remont

Mieszkańcy Góry Puławskiej od lat czekają na przebudowę głównych ulic. O ile dawna droga krajowa prowadząca od Puław do obwodnicy znajduje się w niezłym stanie technicznym, to już o drogach wojewódzkich nr 738 (ul. Kozienicka) i 874 (ul. Janowiecka) tego samego powiedzieć nie można. Obydwa odcinki o łącznej długości ponad 3 km nadają się do kapitalnego remontu.

Już w marcu zeszłego roku miejscowi samorządowcy zgodzili się pomóc województwu w sfinansowaniu dokumentacji. Na ten cel przeznaczyli wtedy 600 tys. zł. W tym roku okazało się, że to nie wystarczy. Podczas ostatniej sesji, 9 sierpnia, radni zmienili starą uchwałę oferując tym razem niemal 1,1 mln zł. Taka suma ma pozwolić gminie na całkowite sfinansowanie projektów dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie.

Niestety, nawet tak hojna pomoc dla województwa to ciągle za mało, by mieszkańcy gminy mogli cieszyć się pewnością tego, że prace ostatecznie ruszą. By tak się stało, lokalne władze w niedalekiej przyszłości najpewniej jeszcze raz będą musiały sięgnąć do gminnej kasy. Tym razem na pomoc w sfinansowaniu robót budowlanych.

Dzięki tej wymuszonej, ale skutecznej współpracy pomiędzy gminą, a województwem, mieszkańcy Góry Puławskiej jeszcze w tej dekadzie najpewniej doczekają się kompleksowej przebudowy dwóch kluczowych ulic w swojej miejscowości. Na Janowieckiej i Kozienickiej, poza nową, asfaltową nawierzchnią powstać mają nowe chodniki, wjazdy na posesje, przepusty, odwodnienie, zatoki autobusowe, latarnie i kanały technologiczne.