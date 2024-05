Hegemonia w Janowcu. Wójt nie miał z kim przegrać

Wójt Jan Gędek rozpoczyna właśnie swoją kolejną, trzecią z rzędu kadencję. W wyborach zdobył niecałe 64 proc. poparcia. Jego konkurenci nie zdobyli nawet jednego głosu, a to dlatego, że w ogóle nie wystartowali. W wyborach do rady gminy sytuacja była podobna. W czternastu okręgach jedynym kandydatami po mandaty byli przedstawiciele komitetu wójta. Wyjątkiem był Janowiec, gdzie pojawił się także inny komitet, ale jego przedstawiciel - Paweł Kowalski, przegrał siedmioma głosami z Mariuszem Biernackim i tym sposobem KWW "Gmina Janowiec Razem" zdobyła komplet 15 mandatów.

Czy wójt Jan Gędek tłumi wszelkie przejawy opozycji i rządzi gminą tak twardą ręką, że obywatele boją się startować przeciwko niemu? Czy sytuacja, w której mieszkańcy rezygnują z biernego prawa wyborczego, oddając pełnię władzy w ręce jednej osoby, to nadal demokracja?

- Zapewniam, że ludzie się mnie nie boją, a demokracja w gminie Janowiec ma się bardzo dobrze. Wynik wyborów pokazuje, że wszystko jest w porządku. Mieszkańcy po prostu akceptują istniejące władze. Ta społeczna akceptacja i wysokie poparcie sprawiają, że my tutaj nie musimy z nikim walczyć, więc możemy skoncentrować się na tym, by robić fajne rzeczy dla gminy - tłumaczy nam Jan Gędek, wójt Janowca.

Jak to możliwe, że w całej gminie po tylu latach nie znalazł się nikt, kto miałby ochotę rzucić rękawice wójtowi i powalczyć o stanowisko? - To na pewno nie jest przypadek. Ja po prostu nauczyłem się rządzić tak, żeby nie być przeciwko ludziom. Bo nie drogi, ani chodniki głosują, a właśnie ludzie. I tych ludzi należy umieć słuchać. Ustąpić, gdy trzeba, wyciszać spory, dążyć do zgody - opowiada wójt.

Przypominamy, że przewodniczącą nowej rady gminy została Aldona Wojtalik, a jej zastępcą Mariusz Biernacki. Oboje, podobnie jak wszyscy pozostali radni, to członkowie komitetu "Gmina Janowiec Razem".