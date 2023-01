Historia jak z „Gangu Olsena”. Ukradł drabinę, bo szykował się do kradzieży?

Być może miał to być plan na skok życia. Ewidentnie coś jednak poszło nie tak.

– Kryminalni zajmujący się sprawą kradzieży stalowych i miedzianych elementów z elektrowozu linii kolejowych, stojącego na bocznym torze w Puławach, złapali mężczyznę gdy przygotowywał się do kolejnej kradzieży. Do zatrzymania 61-latka doszło w poniedziałek po południu – informuje komisarz Ewa Rejn–Kozak. – Mężczyzna miał ze sobą narzędzia do odkręcania elementów oraz skradzioną wcześniej z jednej z pobliskich posesji metalową dużą, drabinę.

Trafił do policyjnego aresztu, został przesłuchany i usłyszał zarzut kradzieży oraz kradzieży z włamaniem. Okazało się bowiem, że to on stał za kradzieżą, która wydarzyła się na przełomie grudnia i stycznia.

– W sumie łupem mężczyzny padło ponad 10 odłączników silników, kilka miedzianych linek uziemiających, różnego rodzaju złącza i inne przedmioty, które znalazł w lokomotywie. Wysokość strat wyniosła blisko 20 tysięcy złotych ­– podlicza pani komisarz. – Jakby tego było mało, wczoraj na kolejną kradzież zabrał skradzioną metalową drabinę.