Karambol na moście w Puławach. Są poważne utrudnienia w ruchu

O tym, że droga Puławy-Góra Puławska przez stary most jest nieprzejezdna poinformowała niedawno policja. Doszło tam do zderzenia trzech aut. W karambolu brały udział volkswagen, chrysler i mercedes.

Jedna osoba, 84-letni mężczyzna, została dość poważnie ranna. Poszkodowanego starszego pana przewieziono już do szpitala. To kierowca volkswagena. Aby wydostać go ze zmiażdżonego auta, potrzebna była pomoc strażaków, bo mężczyzna został w samochodzie zakleszczony.

W tym momencie służby jeszcze pracują na miejscu. Policja kieruje zmotoryzowanych na objazdy.