Jakie zniżki dla puławian? Karta miejska już dostępna

W Puławach w zeszłym tygodniu ruszył pilotażowy program - Puławska Karta Mieszkańca. To skutek pozyskania unijnego grantu w wysokości 50 tys. zł w ramach "Giełdy Miejskich Technologii". Jak mówi Łukasz Kołodziej, szef działu promocji puławskiego Ratusza, wnioski o wydanie karty złożyło jak dotąd 40 osób. Co otrzymają jej posiadacze? Docelowo możemy spodziewać się nawet kilkudziesięciu rabatów, ale na razie do programu przystąpiło zaledwie cztery podmioty. To puławski MOSiR, Muzeum Czartoryskich, Centrum Informacji Turystycznej oraz Dom Chemika.

Posiadacze karty mogą już korzystać z tańszych biletów na pływalnię przy al. Partyzantów. Z kartą na basen wejdą za 14 zamiast 15 zł, a wejściówki na basen i saunę wyniosą ich 18 zamiast 20 zł. Nieco tańsze są również karnety. Ten pięciowejściowy tylko na pływalnię obniżono z 60 do 54 zł, a ten łączący pływalnię i saunę z kartą kosztuje 81 zamiast 90 zł. Puławianie mniej zapłacą również za naukę pływania dla dzieci - 126 zamiast 140 zł.

Muzeum Czartoryskich na wszystkie bilety wstępu (ale tylko w wybrane dni tygodnia) posiadaczom kart oferuje zniżki w wysokości 10 proc. To oznacza, że w przypadku normalnego biletu kosztującego 28 zł, benefit powinien wynieść niecałe 3 zł. Równe 10 proc. zniżki zaproponowało również CIT przy Skwerze Niepodległości oferujące na sprzedaż np. znaczki turystyczne, magnesy, kubki, koszulki, albumy i wiele innych puławskich gadżetów promocyjnych.

Puławianie, którzy skorzystają z programu otrzymają również zniżki na wybrane biletowane wydarzenia organizowane w Domu Chemika. Pierwszym z nich jest zaplanowany na wtorek, 19 marca (godz. 18), spektakl teatralny "Zemsta" w wykonaniu aktorów Puławskiego Teatru Amatora. Dla karciarzy rabat wynosi 10 proc., czyli w tym przypadku 3 zł.

- Liczba partnerów programu z biegiem czasu powinna rosnąć. Wkrótce ruszamy z kampanią informacyjną skierowaną dla puławskich przedsiębiorców - mówi Łukasz Kołodziej. - Mam nadzieję, że już niedługo dołączą do nas także kolejne instytucje kultury, w tym Muzeum Badań Polarnych - dodaje.

Co zatem zrobić, żeby otrzymać te wszystkie zniżki? Kartę mogą wyrobić jedynie mieszkańcy miasta Puławy, które są w tym mieście zameldowane. Wiek nie gra roli. Wniosek o wyrobienie karty można złożyć osobiście w Ratuszu lub przez internet, na stronie karta.puławy.eu. Co ważne, system wymaga nie tylko podania danych osobowych, ale także wysłania aktualnego zdjęcia - takiego jak do dowodu osobistego. Gdy wniosek zostanie zaakceptowany, karta zostanie wydana - do wyboru albo w formie plastikowej albo cyfrowej, którą zainstalować można jako aplikację na telefon.

Wstępne zainteresowanie dołączeniem do programu potwierdziła część przedsiębiorców, w tym jedna z miejskich siłowni, kino i popularna restauracja. Zainteresowane podmioty karciane zniżki mogą już rejestrować przez internet. Cały system będzie funkcjonował co najmniej do połowy marca 2025 roku. Jeśli się sprawdzi, o jego potencjalnym wydłużeniu o kolejne lata zdecydują samorządowcy.