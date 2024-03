Kazimierz już głosuje. Do wyboru trzy obywatelskie pomysły

W tym roku do kazimierzanie do wyboru mają trzy propozycje, które spełniły formalne wymagania urzędników. Pierwsza z nich to "Czysty piękny Kazimierz", czyli uzupełnienie zieleni oraz małej infrastruktury w mieście. Chodzi o nowe kosze na śmieci przy wale wiślanym, montaż huśtawki, stołu do szachów i chińczyka na placu zabaw oraz posadzenie obok kilku drzew w celu uzyskania zacienienia. Koszt tego zadania oszacowano na 40 tys. zł.

Drugi projekt obywatelski to "Nadwiślański plac zabaw i rekreacji dla najmłodszych" - utworzenie kącika dla dzieci z "multifunkcyjnym urządzeniem do zabawy", ławką z oparciem, koszem na śmieci oraz tablicą z regulaminem. Całość warta byłaby niecałe 38,5 tys. zł.

Ostatni, trzeci pomysł zatytułowano "Z troski o naszych czworonożnych przyjaciół". Chodzi o bezpłatną dla mieszkańców kastrację kotów i psów w wybranych w ramach przetargu gabinetach weterynaryjnych oraz montaż koszy z foliowymi torebkami na psie odchody. Te miałyby pojawić się w popularnych miejscach wyprowadzania psów. Koszt to 40 tys. zł.

Głosowanie na obywatelskie projekty potrwa do 27 marca. Karty wydawane są jedynie mieszkańcom Kazimierza Dolnego, który okażą dowód tożsamości oraz podpiszą się na liście wskazując imię, nazwisko i adres zamieszkania. O tym który pomysł zwycięży dowiemy się po świętach. Wybrana inicjatywa zgodnie z regulaminem powinna zostać wykonana jeszcze w tym roku.