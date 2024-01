Kazimierz na zakupach. Długa lista noworocznych wydatków

Podczas ostatniej sesji starego roku, w czwartek 28 grudnia, miejska rada w Kazimierzu przyjęła nową uchwałę budżetową. Turystyczną gminę czeka wyraźny wzrost dochodów, które z poziomu niecałych 50 mln zł w roku 2023 wzrosną do ponad 60 mln zł w roku 2024. Podobny skok, z prawie 54 do ponad 68 mln zł, czekają także zaplanowane wydatki. Co ważne, aż 32,1 mln zł ma trafić na inwestycje - dwukrotnie więcej, niż zeszłym roku. Zgodnie z założeniami lokalnych władz, deficyt wyniesie niecałe 8 mln zł. Jego pokrycie zapewnić ma emisja obligacji, co podniesie poziom zadłużenia.

Wspomniane inwestycje to największa grupa wydatków ogółem. Niemal połowa z ponad 32 mln zł, jakie zapisano w gminnym budżecie na ten cel, ponad 15 mln zł, trafi na remonty lokalnych dróg. Ciężki sprzęt zobaczymy m.in. na odcinkach ze Skowieszynka do Rzeczycy (3,5 mln zł), na drodze z Witoszyna do Wierzchoniowa (1 mln zł), a także w Zbędowicach (1,2 mln zł), Witoszynie (835 tys. zł), Dąbrówce (700 tys. zł), Mięćmierzu (700 tys. zł), Wierzchoniowie i Rzeczycy (1 mln zł) oraz w Kazimierzu Dolnym. W stolicy gminy, nie licząc prac przy drogach powiatowych, na przebudowę czeka gminna ul. Podzamcze (2,1 mln zł) oraz prowadząca w kierunku promu i kamieniołomów ul. Krakowska (774 tys. zł).

Wśród pozostałych wydatków warto wspomnieć o budowie nowego ujęcia wody w Cholewiance (2,5 mln zł), budowie kanału odpływowego z oczyszczalni ścieków w Bochotnicy (1,5 mln zł), remoncie Kamienicy Gdańskiej (1 mln zł), konserwacji kamienicy Górskich (486 tys. zł), konserwacji zabytkowych organów w kazimierskim kościele (3,5 mln zł), nowym boisku szkolnym przy GZS (950 tys. zł), remoncie Ratusza (500 tys. zł), czy też ociepleniu szkoły i remizy OSP w Bochotnicy oraz szkoły w Rzeczycy (po ok. 450 tys. zł). W gminnych planach jet także rozbudowa przepompowni ścieków w Kazimierzu i Bochotnicy (łącznie ponad 1,3 mln zł), a wśród tańszych zadań np. remont pomnika ofiar Krwawej Środy (43 tys. zł).

W budżecie nie zabraknie również wydatków bieżących. Największe z nich to oświata (12,7 mln zł), administracja (6,3 mln zł), gospodarka komunalna (3,4 mln zł) i mieszkaniowa (2 mln zł), a także pomoc społeczna (1,5 mln zł), kultura (1,2 mln zł), obsługa długu (980 tys. zł) i utrzymanie straży pożarnej (957 tys. zł). Inne wydatki to choćby oczyszczanie miast i wsi (620 tys. zł), oświetlenie (320 tys. zł), utrzymanie zieleni (81 tys. zł), a także promocja i sport (po 68 tys. zł).

Za przyjęciem nowego budżetu zagłosowało 13 radnych, a dwóch wstrzymało się od głosu. Uchwały nie poparli Leszek Dołęga i Janusz Kowalski.