Konkurs na dyrektora "Czartorycha"

Jeszcze przed wyborami samorządowymi rozstrzygnięty zostanie ogłoszony konkurs na dyrektora I LO. Przez ostatnie 4,5 roku funkcję tę pełnił Marek Chrzanowski, który do szkoły przy al. Partyzantów w 2019 roku przeszedł z puławskiej SP nr 3 im. Jana Brzechwy. Jego poprzedniczką w popularnym liceum była Beata Trzcińska-Staszczyk. Niewykluczone, że we wrześniu w dyrektorskim gabinecie pojawi się nowa osoba. O tym, kto zasiądzie za sterami powiatowej placówki zdecyduje wynik ogłoszonego konkursu.

Zainteresowani posadą dyrektora I LO dokumenty aplikacyjne mogą wysyłać do 9 lutego. Wśród wymagań, jakie stawia zarząd powiatu, znajdują się m.in. wyższe wykształcenie, co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku nauczyciela oraz co najmniej bardzo dobra ocena dorobku zawodowego w ostatnim okresie.

Szczegółowych informacji dotyczących postępowania udzielają pracownicy Wydziału Edukacji puławskiego starostwa pod nr 81 886 11 71.