Końskowola coraz bardziej miejska. Ulice już z tablicami

Poruszanie się po Końskowoli, zwłaszcza dla osób z zewnątrz, w tym listonoszy, kurierów czy kierowców karetek pogotowia, staje się łatwiejsze. To wszystko dzięki nowemu systemowi identyfikacji wizualnej, który składa się z dwóch elementów - tablic informacyjnych dla budynków użyteczności publicznej (urzędy, szkoły, świetlice wiejskie itp.) oraz dwustronnych tablic z nazwami ulic.

- Kolorystyka elementów systemu nawiązuje do oficjalnych barw gminy, obejmując biel oraz odcienie błękitu.

Dodatkowo na tablicach znajdują się logotypy nawiązujące do hasła promocyjnego gminy „Końskowola - serce polskiego szkółkarstwa” - tłumaczy Mariusz Majkutewicz, z-ca wójta Końskowoli. - Dzięki nowym, czytelnym znakom możliwa będzie łatwiejsza orientacja w terenie dla turystów i gości odwiedzających gminę. Usprawni to rówież działania służb ratowniczych, które szybciej trafią do miejsca zgłoszeń - dodaje.

W sumie zamówiono 25 tablic dla budynków oraz 78 dwustronnych tablic ze słupami dla ulic. Te drugie od poniedziałku sukcesywnie montowane są w Końskowoli zaczynając od centrum w kierunku obrzeży. Tablice docelowo trafią także do innych wiosek posiadających ulice, jak Stara Wieś, Witowice, Wronów, Rudy i Skowieszyn. Koszt zamówienia wyniósł niewiele ponad 54 tys. zł. Za dostawę odpowiada małopolska firma Wimed.

Kolejnym krokiem ma być zamówienie tablic kierunkowych z numerami posesji. To rozwiązanie spotykane w wielu gminach, stosowane dla wiosek nieposiadających ulic, zwłaszcza w przypadku adresów znajdujących się "daleko od szosy". To nie wszystko. Właściciele posesji, którzy chcieliby swoje nieruchomości ozdobić tabliczkami z numerem w tej samej biało-błękitnej szacie graficznej, jej wzór otrzymają bezpłatnie w UG.

Cały sytem identyfikacji wizualnej Końskowoli to inwestycja, która wiążę się z planowanym powrotem jej praw miejskich. W środę, 20 marca, gminni radni przyjęli uchwałę pozwalającą wójtowi na wystąpienie do władz krajowych z wnioskiem o ich nadanie. Jeśli właściwy minister i premier nie zdecydują inaczej - w styczniu przyszłego roku potrzebna będzie nowa tablica z napisem "Urząd Miejski w Końskowoli".