Kto na dyrektora I LO? Troje zainteresowanych

I LO, zwany także "Czartorychem" to drugie najlepsze według "Perspektyw" liceum w powiecie puławskim, tuż za miejskim II LO im. KEN. W tym roku upływa kadencja jego dyrektora, w związku z czym władze powiatu puławskiego ogłosiły konkurs. Przystąpiły do niego trzy osoby. Nazwisko jednej z nich znamy - to aktualny dyrektor placówki, Marek Chrzanowski. Dwóch pozostałych urzędnicy na tym etapie nie zdradzają. Wiemy jedynie, że jedna z nich to pracownik tej samej szkoły (ale nie w randze wicedyrektora), a druga jest osobą z zewnątrz - nie pracującą obecnie w żadnej ze szkół prowadzonych przez powiat.

Przyszłego dyrektora szkoły wybierze komisja pracująca pod przewodnictwem Małgorzaty Noskowskiej - kierownika wydziału edukacji w puławskim starostwie. Komisja zbiera się w środę, 28 lutego. Tego dnia otworzy koperty z dokumentami aplikacyjnymi, sprawdzi je pod względem formalnym i przesłucha kandydatów. Zwycięzcę zarekomenduje do zatrudnienia zarządowi. Przypominamy o tym, że kadencja trwa 5 lat, a więc nowy dyrektor będzie zarządzał szkołą do końca roku szkolnego 2028/2029.