Lubelskie. Radni znowu to zrobili, a pół roku temu dostali podwyżki

W jednym z bogatszych miast naszego kraju, w nadmorskim Sopocie, z dochodami na poziomie 370 mln zł, radni otrzymują diety zaczynające się od 1771 zł. W Puławach, mieście z dochodami rzędu 270 mln zł, diety radnych zaczynają się od niecałych 1,6 tys. zł. Z kolei w gminie wiejskiej Puławy, której dochody nieznacznie przekraczają 60 mln zł, radni będą wkrótce pobierać co miesiąc co najmniej 1932 zł miesięcznie.

>>Fala podwyżek w samorządach<<

Dotychczas, po jesiennych podwyżkach, otrzymywali 1,1 tys. zł. Jest to zatem wzrost o 75 proc. Jeszcze więcej, 2040 zł, będą otrzymywali wiceprzewodniczący rady oraz szefowie poszczególnych komisji. Z kolei na konto przewodniczącej rady, Doroty Osiak, co miesiąc gmina będzie przelewała już nie 1700 a 2147 zł.

Uchwałę dotyczącą podwyżek Rada Gminy Puławy podjęła 7 czerwca zdecydowaną większością głosów. Za zmianami opowiedziało się 11 z 14 obecnych na sali radnych. Przeciw była jedynie radna Mariola Antoniak. Była to również jedyna radna, która zabrała głos na temat zaproponowanych podwyżek, krytykując ich wysokość.

- Zwracam się w stronę radnych o opamiętanie. To nie jest czas na podnoszenie sobie diet. Dieta to jest rekompensata za poświęcony czas, koszty podróży, nieobecność w pracy. Przypominam, że jest coś takiego, jak przyzwoitość. Radni są tutaj, bo widzieli potrzebę pracy dla mieszkańców. Jeśli ktoś nie chce tego robić, nie musi. Ale jeśli ktoś widzi w tej funkcji tylko pieniądze to nie jest w porządku - argumentowała.