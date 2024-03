Maj liczy na drugą kadencję. Pokazał swoich kandydatów

Dla ugrupowania "Niezależni wyborcy Pawła Maja" ostatnie 5 lat przyniosło sporo zmian, zwłaszcza personalnych. Zaczęło się od sukcesu. W roku 2018 ówczesny radny miejski Paweł Maj, zdołał pokonać żelaznego faworyta do zwycięstwa, sprawującego urząd prezydenta miasta nieprzerwanie od 1994 roku, Janusza Grobla. "Niezależni" zdobyli ponadto 5 mandatów w radzie miejskiej, co pozwoliło im na niepisaną koalicję z Prawem i Sprawiedliwością. Porozumienie to nie trwało jednak długo. Zakończyło się latem 2020 roku zwolnieniem ówczesnego wiceprezydenta z PiS, Pawła Szabłowskiego.

Kolejne lata przyniosły polityczną wojnę pomiędzy nowym prezydentem, a klubem reprezentującym w Puławach ówczesną partię rządzącą. Przyniosły także personalne roszady zakończone rozwiązaniem klubu "Niezależnych". W trakcie trwającej kadencji Paweł Maj pożegnał się kolejno z Lilianną Jaworską (przeszła do PiS), Beatą Kozik, Michałem Zakrzewskim i Kamilem Zięciną. Przy Maju w radzie zostali tylko najwierniejsi: Marzanna Pakuła (eks PiS) i Andrzej Kuszyk, wspomagani często głosami Ignacego Czeżyka (eks PiS).

Niedawno prezydent Puław zaprezentował nowy, odświeżony skład "Niezależnych". Ze starych list, nie licząc lidera ugrupowania, została jedynie wspomniana dwójka. Marzanna Pakuła będzie "jedynką" w okręgu nr 2, natomiast Andrzej Kuszyk przewodzi liście w okręgu nr 3. W okręgu nr 1 listę otwiera były dziennikarz i bliski współpracownik Pawła Maja, Daniel Krawczyk. Z kolei w okręgu nr 4 miejsce pierwsze na liście zagwarantował sobie prezydent. Dwójkami będą: Sebastian Kruk, Małgorzata Kwiatkowska, Artur Pietras i Anna Szczepańska-Świszcz. Na dalszych miejscach znaleźli się m.in. gwiazda lekkiej atletyki Malwina Kopron, czy też nauczycielka I LO, Katarzyna Kwiatek.

- To różnorodna grupa ludzi, którzy z pasją i głębokim zaangażowaniem od lat działają na rzecz naszej społeczności. Każdy z naszych kandydatów wnosi ze sobą unikalne doświadczenie, wiedzę i entuzjazm. To osoby, które nie tylko rozumieją potrzeby naszego miasta, ale przede wszystkim podejmują konkretne działania, by je zaspokoić - ocenił Paweł Maj, zachęcając wyborców do ich poparcia.