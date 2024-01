Mają 25 mln zł. Czekają na dobre, nowatorskie pomysły

Puławski Park Naukowo-Technologiczny, który zarządzał pierwszą edycją WAB-u, niedawno podpisał umowę na jego drugą część. Celem przedsięwzięcia jest rozwój gospodarczy Polski Wschodniej poprzez wspieranie innowacyjnych rozwiązań we wskazanych, przyszłościowych branżach.

- Przed nami duże wyzwanie, ale jestem pewien, że wspólnie z licznymi partnerami, poradzimy sobie z nim. Budżet akceleratora wynosi 25 mln zł. Te pieniądze przeznaczymy na rozwój 200 startupów, które rozpoczną działalność w Polsce Wschodniej. Wierzę w to, że podobnie jak w pierwszej edycji, znaczna część z nich zadomowi się na Lubelszczyźnie, a zwłaszcza w naszym parku - mówi Tomasz Szymajda prezes PPNT.

Warunkiem aplikowania o wsparcie, poza gotowością do rejestracji w jednym z województw wschodniej części kraju oraz nowatorstwem danego pomysłu na biznes i jego opłacalnością ekonomiczną jest preferowana branża. Autorzy drugiej edycji WAB-u wskazali kilka, których rozwój chcą wspierać. Chodzi o ekologię, gamedev (produkcja gier wideo), przemysł 4.0 (IT, sztuczna inteligencja, internet rzeczy), sport oraz branżę rolno-spożywczą.

Żeby móc odseparować startupowe ziarna od plew, a następnie wspierać rozwój beneficjentów akceleratora, puławski technopark będzie korzystał z porad ekspertów z różnych dziedzin. Dostęp do nich zagwarantują umowy z długą listą partnerów, takich jak Krakowski Park Technologiczny, uczelnie (Politechnika Lubelska, KUL, UMCS, Lotnicza Akademia Wojskowa), instytuty naukowe (IUNG, INS), ośrodki dla rolników (LODR), a także prywatne firmy (Siemens, Kulczyk Investments).

Jak mówi Tomasz Szymajda, nabór w ramach drugiej edycji WAB-u rozpocznie się w marcu i będzie miał on charakter ciągły. To oznacza, że startupy będą mogły aplikować o wsparcie niemal przez cały okres nowej edycji WAB-u, czyli przez najbliższe 3 lata. Na najlepsze z nich czeka nagroda - pomoc merytoryczna, wirtualne biuro, obsługa prawna oraz specjalistyczne usługi o łącznej wartości ok. 40 tysięcy złotych. Ponadto beneficjenci mogą liczyć na granty warte 30 tys. zł.